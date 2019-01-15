В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления туннелей метро
Сейчас по трассе запустили дополнительные маршруты автобусов — они следуют до станции Петровско-Разумовская
Из-за подтопления закрыты три станции – Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Отметим, что этот участок метро был открыт менее года назад.
Комментарии4
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luger_max_otto 15 января 2019 | 08:51
Э... То есть метро нет и сами не ездите, или как?
kara 15 января 2019 | 08:56
если с метро так, то что они построят по реновации?!
oldpartizan 15 января 2019 | 08:57
kara: колумбарии
thermit 15 января 2019 | 08:58
Это прорыв! #спасибопутинузаэто