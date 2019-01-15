В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления туннелей метро

Сейчас по трассе запустили дополнительные маршруты автобусов — они следуют до станции Петровско-Разумовская

Из-за подтопления закрыты три станции – Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Отметим, что этот участок метро был открыт менее года назад.