Сбор твердых бытовых отходов в рамках мусорной реформы станет отдельной коммунальной услугой

Она будет обходиться россиянам в среднем в 120-130 рублей в месяц с человека. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.

Гордеев отметил, что тарифы устанавливают регионы. Они могут брать деньги как с квадратного метра жилплощади, так и с количества людей в квартире.