Сбор твердых бытовых отходов в рамках мусорной реформы станет отдельной коммунальной услугой
Она будет обходиться россиянам в среднем в 120-130 рублей в месяц с человека. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.
Гордеев отметил, что тарифы устанавливают регионы. Они могут брать деньги как с квадратного метра жилплощади, так и с количества людей в квартире.
Комментарии16
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nata53 15 января 2019 | 08:52
Вначале нужно отдельные контейнеры уснановить, а потом платить нам...
lager23 15 января 2019 | 08:53
Алчная власть сидит на деньгах, заложив в бюджет нефть по 40, а продавая по 60, они кладут 20 $ с каждого барреля в кубышку «на чёрный для Путлера день», и им плевать на беднеющее население, они перешли черту морали, превратившись в банальных паразитов, эта система всё больше напоминает геноцид!
chapter_2 15 января 2019 | 08:56
lager23: Экономика — сфера ответственности участников рыночной деятельности, а не государства.
У государства имеется лишь три естественных сферы ответственности перед гражданским обществом — регулирование отношений субъектов права, обеспечение внутренней и внешней безопасности.
Государство является регулятором рыночной деятельности, поэтому во избежание конфликта интересов государство не должно быть участником этой деятельности.
Госкорпорация «Российский экологический оператор» станет непреодолимым препятствием для развития частного мусорного бизнеса.
Чиновники и чекисты тихой сапой превращают Россию в страну без частных собственников. Они, по существу, идут по стопам коммунистов СССР.
kottigr1 15 января 2019 | 09:04
chapter_2: Страна не пуганных госмонополий, где государство используется с целью отъема денег в личных целях.
lager23 15 января 2019 | 09:12
kottigr1: государство используется с целью отъема денег в личных целях.
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это банальная клептократия во всей её красе!
rash 15 января 2019 | 09:05
lager23: Ну надо же для роттенберга организовать "личную скважину". Будет собирать со всей России дань за мусор, как с дальнобойщиков, при этом будет заваливать этим мусором поля, леса и озёра, ему же здесь не жить. Если кореш тимченко жировал на нашей нефти, то почему бы не подарить ещё один налог другому.
Надо отметить, что в квитанциях не исчезнет старая сумма за вывоз мусора, они, по своему обыкновению, добавят ещё.
Волки в овчарне.
vezdehod1 15 января 2019 | 09:13
Ограбление мусорной Мафией российского народа вступило в законную силу.
babich174 15 января 2019 | 08:53
Мусор - это "Гордеев узел" по - российски.
lion64__4 15 января 2019 | 08:55
Давно пора едросню отправить в утиль в качестве тведрдых отходов. И утилизировать с получением тепловой энергии.
ansata 15 января 2019 | 09:01
Хороший подгон Чайкам. Старший в накладе не останется. Отработает.
compare 15 января 2019 | 10:00
ansata: младшая-то,"чайка",поди уж так объелась,что лежит на боку и дышит,как кабан,взлететь не могет...))
bigmaikl 15 января 2019 | 09:01
Хочу, как в Париже!
rom8883 15 января 2019 | 09:06
Будет ли раздельный сбор неизвестно, но кормушку себе уже устроили.
i_c_e 15 января 2019 | 09:28
Чушь какая-то. У нас каждый гражданин ежемесячно по телевизору/холодильнику выкидывает? Опять же, кто-то десятилетиями технику не меняет, а кто-то каждый год. Но даже в последнем случае полторы тысячи в год за это как-то многовато выглядит…
Karina Filatova 15 января 2019 | 09:29
130 руб умножаем на 140 миллионов и получаем .....
compare 15 января 2019 | 09:58
сколщько еще тянуть "кота за хвост"? сразу,залепите плату за "вяликия коммунальныя радости",в размере 80 процентов от дохода каждого гражданина...а там,хоть с голода по помойкам идите лазить-давайте ваши денежки,кубышка жулья,сохнет,памашь!