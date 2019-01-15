Репетиция парада по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда состоится сегодня в Петербурге
Репетиция парада по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда состоится сегодня в Петербурге. Сколько военных пройдут и какие баллистические ракеты проедут по Дворцовой площади:
Военные готовятся к семьдесят пятой годовщине полного снятия блокады. В Минобороны уже заявили, что по Дворцовой площади проедут дислоцированные в Ленинградской области боевые расчёты зенитных ракетных систем «ЭС-четыреста» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-ЭМ». Всего в параде задействуют свыше двух с половиной тысяч военнослужащих, а также несколько десятков образцов военной и специальной техники. Механизированную колонну возглавит танк Т-тридцать четыре, за ним проследуют боевые машины пехоты, танки, бронетранспортёры, бронеавтомобили, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Важно добавить, что часть петербужцев просила сместить акцент этого дня с радости на скорбь и отказаться от парада. Военные и руководство города заявили, что парад обязательно состоится.
День полного снятия блокады Ленинграда отмечают двадцать седьмого января
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 15 января 2019 | 08:37
Какое отношение боевые ракетные имеют к блокаде Ленинграда?
Демонстрация современной агрессии этот парад и деньги на ветер вместо помощи людям.
post_v 15 января 2019 | 08:44
danko1:
=======
предлагаю вывести несколько раз на репетицию зимнего парада (естественно, добровольно-принудительно, в нерабочее время) всех сотрудников Смольного, Заксобрания и всех руководителей районов в Петербурге,
потом глядишь, больше не будут предлагать проводить зимний парад
ostapba 15 января 2019 | 08:51
А лендлизовские санкционные мандаринки будут давить бульдозерами?
Чтоб опричникам тов.Жданова не достались?
С его опричниками даже??
rom8883 15 января 2019 | 09:11
А будут ли там такие ракеты, какая сбила в Сирии ИЛ-26?