Репетиция парада по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда состоится сегодня в Петербурге. Сколько военных пройдут и какие баллистические ракеты проедут по Дворцовой площади:

Военные готовятся к семьдесят пятой годовщине полного снятия блокады. В Минобороны уже заявили, что по Дворцовой площади проедут дислоцированные в Ленинградской области боевые расчёты зенитных ракетных систем «ЭС-четыреста» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-ЭМ». Всего в параде задействуют свыше двух с половиной тысяч военнослужащих, а также несколько десятков образцов военной и специальной техники. Механизированную колонну возглавит танк Т-тридцать четыре, за ним проследуют боевые машины пехоты, танки, бронетранспортёры, бронеавтомобили, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Важно добавить, что часть петербужцев просила сместить акцент этого дня с радости на скорбь и отказаться от парада. Военные и руководство города заявили, что парад обязательно состоится.

День полного снятия блокады Ленинграда отмечают двадцать седьмого января