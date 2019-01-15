Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Их обвиняют в нарушении государственной границы.
ФСБ просит провести слушания в закрытом режиме. Защита моряков настаивает на открытом процессе
Комментарии4
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ostapba 15 января 2019 | 08:42
Лефортовский суд выехал на выездное заседание в Бенин??
Для консультаций по пиратскому праву даже??
blackshard19 15 января 2019 | 08:57
ostapba: ну а как ещё укропиратов судить. Ато эта шваль как рыболовецкие катера захватывать так бравые морячки гордость саложопии, а как за яйца прихватили так сразу стандартизированное хохляцкое #анастозашо начинается. Как говорится типичный хохлизм(
starok 15 января 2019 | 09:03
Почему слушание дела должно проходить в закрытом режиме? Если это уголовное преступление,то что там скрывать? Неужели, власти опять боятся гласности?
rom8883 15 января 2019 | 09:08
Закрытое кривосудие.