Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Их обвиняют в нарушении государственной границы.

ФСБ просит провести слушания в закрытом режиме. Защита моряков настаивает на открытом процессе