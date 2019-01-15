В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления туннелей метро
Сейчас по трассе запустили дополнительные маршруты автобусов — они следуют до станции Петровско-Разумовская
Из-за подтопления закрыты три станции – Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Отметим, что этот участок метро был открыт менее года назад.
Комментарии3
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lenin3 15 января 2019 | 08:37
Да вообще по Москве,где что-то построено при Собакине,,получается,опасно ездить...
gordy 15 января 2019 | 08:49
Выделенки уже не помогают?
lager23 15 января 2019 | 08:45
Всё разваливается, а вы знаете почему?
– Если коротко — путинское государство умирает, эта химера нежизнеспособна ...