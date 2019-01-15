Число жертв взрыва газа в городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек
При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Неизвестной остается судьба еще трех местных жителей.
Взрыв прогремел вчера рано утром в 9-этажном доме.
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При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Неизвестной остается судьба еще трех местных жителей.
Взрыв прогремел вчера рано утром в 9-этажном доме.
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