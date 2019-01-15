Несмотря на корректировку пенсионной реформы, напряжение в обществе по этому вопросу сохраняется, — Силуанов
Несмотря на корректировку пенсионной реформы, напряжение в обществе по этому вопросу сохраняется, — признал первый вице-премьер Антон Силуанов.
В интервью Коммерсанту он вновь сказал, что повышение пенсионного возраста неизбежная мера. Это было самое тяжелое решение для правительства.
Комментарии3
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luger_max_otto 15 января 2019 | 08:19
Людям залезли в карман- а они недовольны. С чего бы? Тут вон дура Тина Канделаки говорит, что наоборот, довольны...
yazva_sibirskaya 15 января 2019 | 08:20
Ворюги. Сволочи. Вруны.
alo0000 15 января 2019 | 08:23
Жаль, напряжение в обществе, не дало возможность углубить «реформу» и ввести индивидуальные пенсионные счета, обязав граждан пополнять государственные фонды. А он бы их потом притворили для важных дел в связи с изменившейся ситуацией. Монстр с плачущим лицом.