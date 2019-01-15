Несмотря на корректировку пенсионной реформы, напряжение в обществе по этому вопросу сохраняется, — признал первый вице-премьер Антон Силуанов.

В интервью Коммерсанту он вновь сказал, что повышение пенсионного возраста неизбежная мера. Это было самое тяжелое решение для правительства.