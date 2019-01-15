В Москве водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления туннелей метро
Сейчас по трассе запустили дополнительные маршруты автобусов — они следуют до станции Петровско-Разумовская
Из-за подтопления закрыты три станции – Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Отметим, что этот участок метро был открыт менее года назад.
Комментарии1
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piter_ug 15 января 2019 | 08:24
Как Шнур был неправ в своей песне!
Москва не сгорит, а утонет.