Суд сегодня рассмотрит законность продления ареста сотрудника ЦНИИМАШ Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене

Суд сегодня рассмотрит законность продления ареста сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене.Сторона защиты надеется убедить следствие освободить ученого из-под стражи в связи с очень плохим cостоянием его здоровья. Об этом «Эху» рассказал его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Иван Павлов напомнил, что петицию о немедленном освобождении Виктора Кудрявцева подписали 125 тысяч человек. Адвокат выразил надежду, что общественный резонанс окажет влияние на принятие окончательного решения.