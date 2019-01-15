Парижская опера отказалась от сотрудничества с танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его поста в соцсетях
Театр отозвал приглашение принять участие в феврале в балете «Лебединое озеро», сообщает агентство «Франс Пресс». В пятницу Полунин опубликовал в «Инстаграме» комментарий, в котором призвал бить полных людей, чтобы таким образом побудить их снижать вес. На следующий день комментарий был удален. Ранее танцовщик украинского происхождения опубликовал фото с татуировкой портрета Путина на груди, а в ноябре сообщил, что получил российский паспорт.
Комментарии2
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hangman19 15 января 2019 | 08:08
С ватой в голове в Европе не место.
arye_11 15 января 2019 | 08:10
А на левой груди профиль Путина
А на правой Алина в анфас...