Сборник комиксов об американском супергерое Дэдпуле в России подвергли цензуре

Претензии Роспотребнадзора вызвал комикс, в котором Дэдпул сражается со неонацистом Бароном Земо. Он рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и призывает к расправе над евреями. Комикс высмеивал это, но эксперт Роспотребнадзора, который анализировал макет книги, заявил, что холокост, нацизм и расизм не могут быть объектом сатиры и юмора. Он также указал на использование нацистской символики и заключил: с точки зрения российского законодательства публикация комикса недопустима. Так книга «Дэдпул.MAX» всемирно известного американского издательства Marvel Comics в России вышла в урезанном виде. Об этом газете Коммерсант рассказали в издательстве Комильфо, выпустившем сборник. За консультацией к эксперту обратились, поскольку нужно было убедиться в том, что переводы не нарушают закона. Книгу комиксов выпустили с пометкой 18+ из-за постоянных ругательств главного героя и чёрного юмора.

В издательстве сожалеют по поводу того что пришлось удалить историю из сборника.

В Российском еврейском конгрессе не поддержали запрет комикса. В организации заявили, что искусство не может быть пропагандой, а шутить можно по самым разным поводам, отмечает Коммерсант. Это уже не первый случай цензуры при выпуске в России зарубежных комиксов для взрослой аудитории.