В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро «салатовой» ветки
Это «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы». На Дмитровском шоссе работают бесплатные компенсационные автобусы, следующие до станции метро «Петровско-Разумовская». В этой связи в Центре организации дорожного движения призвали водителей отказаться от поездок по магистрали.
Комментарии3
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evgeny_biolog 15 января 2019 | 08:11
"И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою."
Быт. 6, 8—11, 13—14,
lenin3 15 января 2019 | 08:19
Собакин и Хуснуллин:"Мы строили,строили и наконец построили..."
Граждане,заселяющиеся в новостройки,вам не страшно,что "собянинки"через 10 лет рухнут?
mas_mas 15 января 2019 | 08:21
lenin3: или взорвутся. Там ведь газ...