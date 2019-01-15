В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро «салатовой» ветки

Это «Селигерская», «Окружная» и «Верхние Лихоборы». На Дмитровском шоссе работают бесплатные компенсационные автобусы, следующие до станции метро «Петровско-Разумовская». В этой связи в Центре организации дорожного движения призвали водителей отказаться от поездок по магистрали.