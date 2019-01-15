Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе

Поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Виталию Мутко. К работе нужно будет привлечь МЧС, Минстрой и надзорные ведомства, заключил глава правительства. Тело погибшей женщины обнаружено под завалами после взрыва газа в Ростовской области. Таким образом, число жертв выросло до двух человек, судьба троих остается неизвестной, сообщили в МЧС. Спасатели рано утром возобновили разбор завалов в многоквартирном доме после того, как демонтировали опасные конструкции, чтобы устранить риск обрушения. ЧП в городе Шахты произошло менее чем, через две недели после трагедии в Магнитогорске, где погибли 39 человек при обрушении подъезда, по официальной версии, из-за взрыва газа.