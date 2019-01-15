Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе
Поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Виталию Мутко. К работе нужно будет привлечь МЧС, Минстрой и надзорные ведомства, заключил глава правительства. Тело погибшей женщины обнаружено под завалами после взрыва газа в Ростовской области. Таким образом, число жертв выросло до двух человек, судьба троих остается неизвестной, сообщили в МЧС. Спасатели рано утром возобновили разбор завалов в многоквартирном доме после того, как демонтировали опасные конструкции, чтобы устранить риск обрушения. ЧП в городе Шахты произошло менее чем, через две недели после трагедии в Магнитогорске, где погибли 39 человек при обрушении подъезда, по официальной версии, из-за взрыва газа.
Комментарии13
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opiatnovyi63 15 января 2019 | 08:03
Очень глубокая мысль Димона!
kotvinder2 15 января 2019 | 08:13
Безопасность в сфере газификации домов уже давно в глубоком анале. 30 лет просидели в #уй не дули, ну вот приехали. Как бы это традицией теперь не стало - по дому в месяц.
kottigr1 15 января 2019 | 08:18
kotvinder2: Если "Газпром" не занимается газификацией России, совершенствованием газоснабжения россиян, обеспечением безопасного потребления своей продукции, а лишь качает природные ресурсы России на Запад за валюту, новые катастрофы ветшающего газового хозяйства России - неизбежны...
21 век. Если сети подачи в квартиры электроэнергии оснащаются электросетями АЗУ, автоматами и предохранителями, то почему с газовым хозяйством должно быть по-другому ? Автоматика газоснабжения, установка датчиков газоанализаторов стоит копейки, но их для россиян - государству жаль .. Жизнь россиян ни стоит ничего.
vladimir1_57 15 января 2019 | 08:25
kottigr1:
Ну деревня!!!
Собственник жилья и обслуживающая организация обязаны следить за газовым оборудованием.
Совка давно нет, если до сих пор не в курсе.
kottigr1 15 января 2019 | 08:33
vladimir1_57: Собственник жилья не может самостоятельно лезть в системы подачи газа. Этим должны заниматься те кто обеспечивает подачу газа на точки потребления.
В обеспечении безопасного потребления природного газа получателями, в большей мере заинтересованы именно поставщики природного газа... Вот и пусть обеспечивают. После каждого взрыва они в буквальном смысле этих слов, теряют своих потребителей...
pionerka Зинаида Сацкая 15 января 2019 | 08:17
Анализы - это хорошо, а лучше поставить людям плиты с блокировкой поступления газа, если нет пламени.
kottigr1 15 января 2019 | 08:22
pionerka: У меня стоит такая плита и газовая колонка с газоанализатором на отключение. Отличное решение. Автоматически отключается подача газа в случаях если гаснет огонь, появляется утечка газа, падает давление, недостаточное поступление кислорода и т.п. Эти копеечные устройства спасают самые реальные жизни.
kotvinder2 15 января 2019 | 08:31
pionerka: На такие плиты у многих в стране денег нету. А вообще-то сначала могут ввести обязательное страхование всего что только можно, эти точно могут.
juche 15 января 2019 | 08:17
Еще раз котлов и газовых плит больше чем автомобилей, гибнет в 100 раз меньше. Почему не заняться автомобилями и дорогами? Автомобилисты по богаче.
rash 15 января 2019 | 08:19
Давай, Димон, чего-нибудь быстранько запрети и всё будет в порядке. И главное - уточку газом не обогревай.
zorkiy2016 Андрей Шкадов 15 января 2019 | 08:19
Стало быть, жди очередного удара по карману/кошельку/карточке...
murad_manapov 15 января 2019 | 08:26
подорожает газ
piter_ug 15 января 2019 | 08:29
//нуждается в глубоком анализе...//
Только при чем тут уточкин-тосканский и то, что не тонет?