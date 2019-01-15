Директор NASA Джим Брандестайн согласился приехать в Россию по приглашению Дмитрия Рогозина
Это сообщили ночью в Роскосмосе. Ранее американские сенаторы выступили против поездки в США главы российской госкорпорации, и визит Рогозина, который находится под санкциями, был отменен. По словам источников информагентств, из-за срыва переговоров оказалась под вопросом судьба некоторых совместных проектов в космосе.
Комментарии3
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kottigr1 15 января 2019 | 07:52
Без "пиндосов" накрывается вся эта "лавочка" Рогозина под названием "Роскосмос" "медным тазом... Думать надо было перед тем как чужой Крым захватывать и нападать на Украину о возможных последствиях...
sunixyivchai 15 января 2019 | 07:56
А зря! Съедят же его на завтраке голодные русские, когда в стране дефицит мяса он решил поехать - нужно срочно отложить поездку!
murad_manapov 15 января 2019 | 08:30
"джим согласился" - это, как недавно на эхе писали, что "в кремле не намерены отказываться"))