Директор NASA Джим Брандестайн согласился приехать в Россию по приглашению Дмитрия Рогозина

Это сообщили ночью в Роскосмосе. Ранее американские сенаторы выступили против поездки в США главы российской госкорпорации, и визит Рогозина, который находится под санкциями, был отменен. По словам источников информагентств, из-за срыва переговоров оказалась под вопросом судьба некоторых совместных проектов в космосе.