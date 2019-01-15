В России после нового ЧП проведут ревизию действующих норм по использованию газа в жилых домах

Это сделают в кратчайшие сроки, объявил вице-премьер Виталий Мутко. Проанализировать нормативные документы поручил глава правительства Дмитрий Медведев.

Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Два человека погибли, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще трёх остается неизвестной.

Ранее, 31 декабря, по утверждению властей, взрыв газа прогремел в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек.