В России после нового ЧП проведут ревизию действующих норм по использованию газа в жилых домах
Это сделают в кратчайшие сроки, объявил вице-премьер Виталий Мутко. Проанализировать нормативные документы поручил глава правительства Дмитрий Медведев.
Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Два человека погибли, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще трёх остается неизвестной.
Ранее, 31 декабря, по утверждению властей, взрыв газа прогремел в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
robert271 15 января 2019 | 07:58
Мутко , Мутко опять одни Мутко ........
proto_psb 15 января 2019 | 08:00
"проведут ревизию после нового ЧП" - т.е. первого раза им было этого простейшего акта еще не достаточно ("пронесет, что государсвтенные деньги по пустякам тратить!")
pionerka Зинаида Сацкая 15 января 2019 | 08:15
Нищему населению не на что поменять старые плиты и поставить новые, в которых поступление газа блокируется, если нет пламени. Вместо выплат пострадавшим, при том, что - самое главное! - пострадавших не будет
.
cipherman2 15 января 2019 | 08:23
Поддерживаю!