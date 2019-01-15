Юлия Тимошенко высказалась за вступление Украины в НАТО
Лидер партии «Батькивщина» сказала, что в этом случае страна будет надежно защищена. В эфире канала ICTV бывший премьер также отметила, что нынешняя Конституция не выполняется и предложила принять новую. Согласно соцопросам, Тимошенко лидирует среди кандидатов в президенты.
Комментарии9
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compare 15 января 2019 | 07:44
так...где визги портянок и проклятия на голову Тимошенко? э...опоздали на шаманский танец? все...теперь "мяч",на стороне Юлии))
chapter_2 15 января 2019 | 07:48
Что-то долго соображает Ю.Тимошенко.
Ещё в ноябре 2018 г. депутаты Верховной Рады Украины поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции.
Во время выступления в Верховной Раде президент Украины П.Порошенко подчеркнул, что конституционное закрепление стремлений Украины к полноправному членству в ЕС и НАТО "обяжут украинские власти, - любую и все ее ветви", работать над их реализацией.
alex949 15 января 2019 | 07:47
А что, есть такие, кто против вступления Украины в НАТО ?
xrmosom 15 января 2019 | 07:57
Понятно что Украину не примут в альянс,но мечта есть мечта.
antiboh 15 января 2019 | 08:05
xrmosom: А кому это понятно и почему?
xrmosom 15 января 2019 | 08:25
antiboh: Понятно тому,кто хочет понимать.А почему,по той же причине.
kaputvsemu 15 января 2019 | 08:31
xrmosom:
-УКРАИНА ЗАМЁРЗНЕТ БЕЗ РОССИЙСКОГО ГАЗА (2013-2018)! - НЕ ЗАМЁРЗЛА!
-УКРАИНА СКОРО РАЗВАЛИТЬСЯ (2013-2018)! -НЕ РАЗВАЛИЛАСЬ!
-УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИТ АССОЦИАЦИЮ С ЕС! - ПОЛУЧИЛА!
-УКРАИНСКИЕ ТОВАРЫ НЕ НУЖНЫ В ЕС! -НУЖНЫ, ЭКСПОРТ РАСТЁТ!
-УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ДАДУТ БЕЗВИЗ! - ДАЛИ!
-УКРАИНЕ НЕ ДАДУТ ЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ! -ДАЛИ!
-УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИТ АВТОКЕФАЛИЮ! - ПОЛУЧИЛА!
-УКРАИНУ НЕ ВОЗЬМУТ В НАТО! - СМЕШНО!
-УКРАИНА НЕ... - ДА ОТ..ТЕСЬ УЖЕ!
yuriykyvich 15 января 2019 | 08:35
xrmosom: Конечно не примут, пока наши военнослужащие проводят "отпуск" в Лугондонии и оккупирован Крым. Им, Украинцам, надо было бы раньше об этом позаботится, как это сделали Прибалтийские страны.
Но кто бы мог подумать чо между Украиной и Россией может возникнуть вооруженный конфликт, не смотря на взсимную "любовь" друг к жругу части населения наших стран.
Испоког веков вместе, плкчом к плечу воевали против общего Врага, и тут случилосб. Не захотели Украинцы под "Москву" ложится, решили на Запад переметнутся, так получайте "гады", подарок из России.
kaputvsemu 15 января 2019 | 08:17
Бабайуля это украинский Путин в юбке - соврёт, не дорого возьмёт.