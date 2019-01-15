Три станции московского метрополитена закрыты из-за поступления воды между станциями

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена были временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Об этом столичная подземка сообщила в «Твиттере».

«Временно закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» из-за небольшого поступления воды на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово», — говорится в сообщении. Причины поступления воды не уточняются, передаёт ТАСС.