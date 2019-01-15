В американском штате Аризона на трассе возникла река из шоколада
Перевернулась автоцистерна, в результате на дорогу вылилось более 13 тысяч литров жидкого шоколада. Как сообщили в управлении общественной безопасности, водитель не пострадал. Движение транспорта было парализовано на 4 часа.
Комментарии3
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stopkran1969 15 января 2019 | 07:50
Сладкая жизнь
anticolonel 15 января 2019 | 07:58
Нашли чем удивить. У нас детские горки делают из дерьма, тоже, в частности, бывший шоколад.
ansata 15 января 2019 | 08:12
А у нас из дерьма.