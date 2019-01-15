В Великобритании сегодня состоится голосование по Брекзиту

Премьер-министр Соединенного королевства настаивает на выходе из ЕС, как это было запланировано ранее. После референдума о Брекзите Великобритания и Евросоюз установили, что выход из ЕС должен завершиться до 29 марта. Премьер Тереза Мэй исключила возможность переноса этой даты. Однако большинство депутатов пока планируют голосовать против соглашения.

В случае такого развития событий Соединенное королевство может покинуть Евросоюз в одностороннем порядке. Это приведет к серьезным последствиям для граждан страны. Не исключено, что Великобритания останется в ЕС, полагает министр иностранных дел Джереми Хант, по его словам так ситуация может развиваться, если не удастся убедить депутатов голосовать за.

В то же время Хант заверил, что кабинет министров намерен добиваться Брекзита. Но в случае если соглашение не будет одобрено, парламент может заблокировать вариант выхода из ЕС без него.

Более 100 депутатов Европарламента призвали Великобританию отказаться от Брекзита.