«Единая Россия», по некоторым данным, нарушила запрет на иностранное финансирование
Как пишет издание «Инсайдер», в числе спонсоров партии оказалась компания «Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает кипрский ошфор. Издание отмечает, что «Единая Россия» принимает также пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств. В обмен на спонсорские деньги эти компании получают от власти преференции в бизнесе, а их владельцы – депутатские мандаты. Комментарии со стороны «Единой России» по этому поводу не поступали.
Комментарии2
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mumaras 15 января 2019 | 06:53
Ничего она не нарушила... Законы на власть не распространяются.
zztop1960 15 января 2019 | 07:04
РПЦ тоже получает деньги из за границы