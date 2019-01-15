В России после нового ЧП проведут ревизию действующих норм по использованию газа в жилых домах
Это сделают в кратчайшие сроки, объявил вице-премьер Виталий Мутко. Проанализировать нормативные документы поручил глава правительства Дмитрий Медведев.
Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной.
Ранее, 31 декабря, по утверждению властей, взрыв газа прогремел в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек.
Комментарии2
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viktorova 15 января 2019 | 06:54
Мутко и Рогозин - два выдающихся гения современности.
Взрывов, по видимому, в будущем не избежать. К сожалению...
ostapba 15 января 2019 | 07:00
После Челябинска уже было поручено проверить все газотрубы вторых и третьих этажей над арками.
По всем весям Федерации..Проверили.. вроде все предусмотрели..
А в Ростове бомбанули верхние два этажа.Восьмой и девятый...Не по утвержденному плану проверок
Нужно Мутке охватить все возможные взрывоопасные обьекты от возможных взрывов.
Включая и ПОДВАЛЫ!!
И чердаки даже!!