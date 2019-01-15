В Калифорнии впервые за почти 30 лет забастовку объявили школьные учителя

Они требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей. Как пишет The New York Times, в забастовке участвуют около 30 тысяч учителей из 900 школ в Лос-Анджелесе. Учебные заведения продолжают работу, поскольку городские власти наняли дополнительный персонал. Отмечается, что в среднем, в Калифорнии зарплата педагога составляет в месяц больше шести тысяч долларов, то есть свыше 400 тысяч рублей.