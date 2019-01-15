Больше трети депутатов правящей партии в британском парламенте, как ожидается, проголосуют против сделки с ЕС
Об этом пишет газета The Daily Telegraph. Среди них целый ряд бывших министров, которые покинули правительство в знак несогласия с позицией премьер-министра Терезы Мэй. Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза лидеры ЕС одобрили в ноябре. Процедуру выхода из содружества королевство начнет уже в конце марта.
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