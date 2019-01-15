Российские военные усилили ПВО Крыма дивизионом комплексов «Панцирь-С», способных сбить крылатые ракеты

Это сообщили в командовании Южного военного округа. В ноябре на полуострове на боевое дежурство заступил четвертый по счету дивизион системы дальнего действия С-400. Как передает «Интерфакс», в этом году в Крыму начнут строить радиолокационную станцию нового поколения, цель которой – предупредить о ракетном нападении.