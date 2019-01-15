Российские военные усилили ПВО Крыма дивизионом комплексов «Панцирь-С», способных сбить крылатые ракеты
Это сообщили в командовании Южного военного округа. В ноябре на полуострове на боевое дежурство заступил четвертый по счету дивизион системы дальнего действия С-400. Как передает «Интерфакс», в этом году в Крыму начнут строить радиолокационную станцию нового поколения, цель которой – предупредить о ракетном нападении.
Комментарии8
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vova6_let 15 января 2019 | 06:41
А там что, много крылатых ракет замечали в последнее время ? А станцию РЛС то зачем ?
polikarpich 15 января 2019 | 06:51
vova6_let: Таки кого очкуем, граждане военные?
zkotor 15 января 2019 | 06:42
Вторую сотню лет горлопанят как все хотят на них напасть и под это дело развязывают всяческие агрессии. Да кому на хер нужно напасть и содержать потом под сотню миллионов отчаянных бездельников халявщиков?!
proletarian74 15 января 2019 | 06:59
zkotor:
И что, за эти 2 сотни лет так никто и не напал?
chapter_2 15 января 2019 | 06:45
Дотационным регионам - надёжную защиту от крылатых ракет.
В 2018 г. бюджетная дотационность Крыма составила 65%, а Севастополя — 54%. Крымнаш не добавил России экономического куража и не дал технологического толчка.
proletarian74 15 января 2019 | 06:57
chapter_2:
Все гроши считаете? Думаете базу ВМФ дешевле было перенести? А база НАТО в Севастополе дала бы технологический толчок?
ura_123 15 января 2019 | 06:50
А кто с крылатыми ракетами пойдёт вАйной на остров крим???
ostapba 15 января 2019 | 06:53
ura_123: ???
В крымском кране нет воды!!!!
А тут вдруг самолет залетит с 15-ю русскими разведчиками под крыло "панцыря", и кто будет уклоняться от катастрофы??
Из под ракетного удара даже??
)))))))