Число погибших от взрыва газа в городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек

Спасатели этим утром под завалами нашли тело погибшей женщины, предположительно, хозяйки квартиры, где почти сутки назад сдетонировал газ. Остается неизвестно судьба трех человек. Ранее в Магнитогорске обрушился подъезд, погибли 39 человек, согласно приоритетной версии, тоже из-за взрыва газа. Премьер Дмитрий Медведев поручил проанализировать нормативы по эксплуатации газового оборудования в жилых домах.