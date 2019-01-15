Число погибших от взрыва газа в городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек
Спасатели этим утром под завалами нашли тело погибшей женщины, предположительно, хозяйки квартиры, где почти сутки назад сдетонировал газ. Остается неизвестно судьба трех человек.
Совет Федерации изучит информацию о взрывах в Магнитогорске и Шахтах. Вопрос рассмотрит профильный комитет. Сенаторы обязательно поднимут вопрос о взрывах газа в жилых домах, отметил зампредседателя комитета по обороне и безопасности Михаил Козлов. По его словам, необходимо услышать объективную оценку случившегося от компетентных органов. Не исключено, что о безопасности газовых сетей будут говорить и члены комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом «Парламентской газете» сообщила его член Екатерина Лахова.
В обоих городах Магнитогорске и Шахтах в качестве приоритетной версии произошедшего в жилых домах рассматривается взрыв бытового газа. В Магнитогорске трагедия унесла жизни 39 человек. В городе Шахты Ростовской области 1 человек погиб, судьба четверых остается неизвестной.
После случившегося в Госдуме прозвучали призывы отказаться от газа в жилых домах.
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