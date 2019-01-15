Немецкие профсоюзы проводят забастовку сотрудников фирм, осуществляющих контроль безопасности в восьми аэропортах ФРГ

Ожидаются многочисленные опоздания и отмена рейсов. Федеральный союз аэропортов предупредил накануне, что забастовка может парализовать все немецкое авиасообщение. В целом она принесет неудобства почти четверти миллиона пассажиров. В крупнейшем пересадочном аэропорту Европы Франкфурт-на-Майне отменена треть всех рейсов. Здесь сотрудники фирм контроля безопасности бастуют с 2 часов ночи до 20 часов. В Гамбурге они сложили работу в полночь на сутки. До вечера будет ограничен контроль в аэропортах Мюнхена, Бремена, Лейпцига, Дрездена, Эрфурта и Ганновера.

Причина забастовки – отсутствие соглашения в тарифных переговорах между работодателями и трудящимися. Профсоюз «Верди» требует повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч сотрудников частных предприятий, которые заняты на пунктах контроля безопасности пассажиров, грузов и летного персонала в аэропортах.

В настоящее время они получают в зависимости от региона от 11 до 17 евро в час. Федеральный союз предприятий авиационной безопасности, действующий от имени работодателей, предлагает повышение заработной платы лишь на 6,5 процента. Европейские правила авиаперевозок не предусматривают компенсации для пассажиров при форс-мажорных обстоятельствах. Однако несмотря на это эксперты советуют обращаться в авиакомпании, которые могут перебронировать рейсы, оплачивать отели и даже предоставлять железнодорожные билеты.