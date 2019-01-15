Юлия Тимошенко высказалась за вступление Украины в НАТО

Лидер партии «Батькивщина» сказала, что в этом случае страна будет надежно защищена. В эфире канала ICTV бывший премьер также отметила, что нынешняя Конституция не выполняется и предложила принять новую. Согласно соцопросам, Тимошенко лидирует среди кандидатов в президенты.