Юлия Тимошенко высказалась за вступление Украины в НАТО
Лидер партии «Батькивщина» сказала, что в этом случае страна будет надежно защищена. В эфире канала ICTV бывший премьер также отметила, что нынешняя Конституция не выполняется и предложила принять новую. Согласно соцопросам, Тимошенко лидирует среди кандидатов в президенты.
Комментарии6
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opiatnovyi63 15 января 2019 | 06:28
Это называется подвох для нашей воровской власти..Ведь она . да и Он , так надеялись на победу Тимошенко!
jblack2 15 января 2019 | 06:38
opiatnovyi63: Не равняйте всех по себе.
Что из себя представляет Юлия Владимировна, давно известно. Человек проявил себя в полную силу. Не забыли как за сидящую Тимошенко впрягалась Европа. Как потом из инвалида-колясочника она вновь "превратилась" в ходячую и пышушую здоровьем леди.
О том, как они давно предлагала перекроить конституцию под себя - по примеру Германии (президент номинален, а правит всем канцлерша)...
Они с Порошенко одного поля ягоды...
unprejudiced 15 января 2019 | 06:40
В тернопольской многоэтажке на улице Карпенко, 13 возник пожар. Спасатели боролись с огнем в течение часа.
Как сообщила пресс-секретарь пожарно-спасательной службы области Ирина Крупа, на месте работало 12 пожарных, было задействовано 3 пожарных машины. Из дома, в котором произошел пожар, эвакуировали девять человек, трем пострадавшим оказывали помощь медики экстренной скорой помощи.
«Процесс тушения пожара осложняется значительным пожарной нагрузкой, вызванным загромождением помещение, где возник пожар, предметами домашнего обихода и бытовым мусором «, — сообщила Крупа.
Самым интересным моментом в вышеописанной ситуации является причина возгорания. По словам очевидцев, жители квартиры, в которой произошел пожар, разводили на кухне костёр, чтобы обогреть помещение.
Что до тимошенко и её заявления, то очевидно что это лишь предвыборное бла бла бла в поисках голосов
ostapba 15 января 2019 | 06:44
unprejudiced: вау!
Юрыст!!
Так сгорела Юля??
Или штаб квартира НАТО в Тернополе по ул Карпенко 13??
Даже??
polikarpich 15 января 2019 | 06:48
unprejudiced: А очевидцы стояли и смотрели у них на кухне, как те разводят костёр? Так, что ли?
У нас вот тоже гастеры иногда шашлычки пытаются жарить прямо в квартире. И не только гастеры.
А Тимошенко, наверное, вообще в ЕдРо (ПЖИВ) тайно состоит? ;-)
neon999 15 января 2019 | 06:54
Мало ли что там она обещает.
Занятно, как эта дамочка из политического трупа превратилась в "лидирующего кандидата". Но в России еще хуже: не удается заменить даже одного вора на другого.