Проверка Роскомнадзора в отношении «Русской службы BBC» завершится к концу января

Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, добавив, что дополнительных проверок не планируется. Уже завтра «Русская служба BBC» должна предоставить документы, которые ранее затребовал Роскомнадзор. Сама проверка завершится 31-го января, рассказал журналистам глава ведомства. По словам Жарова, которого цитирует ТАСС, «этого достаточно» и других контрольных мероприятий не предполагается. При этом чиновник не стал отвечать на вопрос, какие санкции грозят BBC в случае обнаружения нарушений. Жаров подчеркнул, что в отношении вещателя пока не начато никакого административного производства.

Ранее в ходе проверки в материалах BBC обнаружились цитаты лидера группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Роскомнадзор воспринял это как транслирование «идеологических установок международных террористических организаций», при том что аналогичные цитаты появлялись и в материалах российских СМИ. По данным компании «Медиалогия», лидерами по цитированию аль-Багдади стали телеканалы РЕН ТВ и «Звезда».

Представители Роскомнадзора не скрывают, что проверка в отношении BBC проводится в ответ на решение британского регулятора Ofcom по российскому телеканалу RT. В декабре Ofcom объявил о нарушении RT ряда требований к вещанию, касающихся объективного освещения тем.