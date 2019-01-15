Российская компания АЛРОСА намерена добывать алмазы в Зимбабве
Гендиректор Сергей Иванов объявил о готовности организации поделиться с властями республики всеми своими технологиями, включая сортировку и подготовку алмазов к продаже, а также «любыми ноу-хау», передает ТАСС. В декабре в Зимбабве была открыта дочерняя структура российской компании.
Комментарии2
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opiatnovyi63 15 января 2019 | 06:26
Зимбабве это наш самый надёжный стратегический союзник !
neon999 15 января 2019 | 06:37
Какая радость для россиян с того, что какие-то олигархи-упыри набивают свои карманы ?
За счет нефти ли, алмазов ли, - не имеет значения.
Кто себя как-то отождествляет с этими упырями, говорит "мы" и "нам" по поводу этих "российских компаний" - полные придурки.