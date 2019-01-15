Российская компания АЛРОСА намерена добывать алмазы в Зимбабве

Гендиректор Сергей Иванов объявил о готовности организации поделиться с властями республики всеми своими технологиями, включая сортировку и подготовку алмазов к продаже, а также «любыми ноу-хау», передает ТАСС. В декабре в Зимбабве была открыта дочерняя структура российской компании.