Парижская опера отказалась от сотрудничества с танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его поста в соцсетях

Театр отозвал приглашение принять участие в феврале в балете «Лебединое озеро», сообщает агентство «Франс-Пресс». В пятницу Полунин опубликовал в «Инстаграме» комментарий, в котором призвал бить полных людей, чтобы таким образом побудить их снижать вес. На следующий день комментарий был удален. Ранее танцовщик украинского происхождения опубликовал фото с татуировкой портрета Путина на груди, а в ноябре сообщил, что получил российский паспорт.