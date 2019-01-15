Парижская опера отказалась от сотрудничества с танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его поста в соцсетях
Театр отозвал приглашение принять участие в феврале в балете «Лебединое озеро», сообщает агентство «Франс-Пресс». В пятницу Полунин опубликовал в «Инстаграме» комментарий, в котором призвал бить полных людей, чтобы таким образом побудить их снижать вес. На следующий день комментарий был удален. Ранее танцовщик украинского происхождения опубликовал фото с татуировкой портрета Путина на груди, а в ноябре сообщил, что получил российский паспорт.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gocman 15 января 2019 | 06:36
схлопотал по полной... и оберег на груди не помог...
zkotor 15 января 2019 | 06:36
И правильно отказались ибо он полный дегенерат коль поганит свою кожу рожей Омена
neon999 15 января 2019 | 06:46
Работники ногами должны учиться через задницу, если голова плохо работает.
Жаль еще, что всяких спортсменов-идиотов, которые пасутся за границей и "любят Путина" не поставят на место.
laksap 15 января 2019 | 06:50
Это проблема зрителей Парижской оперы.
Будут ездить в Большой - смотреть Полунина.
horseraddish 15 января 2019 | 06:51
Собственно, какое отношения высказывания этого балеруна имеют отношение к его работе? Я не путинец, но здесь решение руководства оперы не одобряю
marika919 15 января 2019 | 06:51
Что ни запутинец, так обязательно подонок или придурок. В этом случае и подонок и придурок сразу.