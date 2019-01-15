Тело погибшей женщины обнаружено под завалами после взрыва газа в Ростовской области
Таким образом, число жертв выросло до двух человек, судьба троих остается неизвестной, сообщили в МЧС. Спасатели рано утром возобновили разбор завалов в многоквартирном доме после того, как демонтировали опасные конструкции, чтобы устранить риск обрушения. ЧП в городе Шахты произошло менее чем, через две недели после трагедии в Магнитогорске, где погибли 39 человек при обрушении подъезда, по официальной версии, из-за взрыва газа.
Комментарии2
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vova6_let 15 января 2019 | 06:35
Если хотите спокойно жить и спать, проверьте сами, в каком состоянии газовое оборудование ( плита и колонка и пр. ) и если им более 20 лет, то замените их. Кстати, нужно будет заодно заменить и начальника вашего тсж, премьера да и путина (который обещает нам сжечь мир в ядерной войне ).
neon999 15 января 2019 | 07:02
Нет чтобы прямо сказать: две жертвы извлекли, а три - еще нет.
И в Магнитогорске точно так же дурачили людей: говорят в первый день - три жертвы, чтоб не было повода траур объявлять, когда уже сразу было известно, что их под сорок.