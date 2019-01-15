В американском штате Аризона на трассе возникла река из шоколада
Перевернулась автоцистерна, в результате на дорогу вылилось более 13 тысяч литров жидкого шоколада. Как сообщили в управлении общественной безопасности, водитель не пострадал. Движение транспорта было парализовано на 4 часа. —
Комментарии1
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davi__koloradov 15 января 2019 | 05:35
В Штатах "река из шоколада", а в рашке, в Амурской области, гора из .овна, на которой дети катаются.