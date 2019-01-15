Глава НАСА подтвердил, что готов приехать на переговоры в Россию

Джим Брандестайн сказал это в разговоре с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщили ночью в пресс-службе госкорпорации. Ранее из-за позиции американских сенаторов был отменен визит Дмитрия Рогозина в США, и судьба будущих совместных проектов в космосе оказалась под вопросом. Сообщалось, что для этой поездки бывшего вице-премьера могли временно вывезти из-под американских санкций.