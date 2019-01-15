Парижская опера отказалась от сотрудничества с танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его поста в соцсетях
Театр отозвал приглашение принять участие в феврале в балете «Лебединое озеро», сообщает агентство «Франс Пресс». В пятницу Полунин опубликовал в «Инстаграме» комментарий, в котором призвал бить полных людей, чтобы таким образом побудить их снижать вес. На следующий день комментарий был удален. Ранее танцовщик украинского происхождения опубликовал фото с татуировкой портрета Путина на груди, а в ноябре сообщил, что получил российский паспорт
Комментарии5
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kremlefurer 15 января 2019 | 04:24
Балеруны они такие, фотографию любви на грудь штампуют.
orein51 15 января 2019 | 04:44
идиотов много... но обсерать страну...
davi__koloradov 15 января 2019 | 05:02
"получил российский паспорт"
Российский паспорт - официальная справка о дебилизме.
opiatnovyi63 15 января 2019 | 05:10
Полудурок украинского происхождения с привкусом путинизма..
kokeshi 15 января 2019 | 05:11
Да ладно, уж пустили бы идиота. Что с них, танцовщиков, взять-то.?