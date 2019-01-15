Больше трети депутатов правящей партии в британском парламенте сегодня, как ожидается, проголосуют против сделки с ЕС

Об этом пишет газета «Дейли Телеграф». Среди них целый ряд бывших министров, которые покинули правительство в знак несогласия с позицией премьер-министра Терезы Мэй. Соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза лидеры ЕС одобрили в ноябре. Процедуру выхода из содружества королевство начнет уже в конце марта.