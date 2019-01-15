«Единая Россия», по некоторым данным, нарушила запрет на иностранное финансирование

Как пишет издание «Инсайдер», в числе спонсоров партии оказалась компания «Северсталь Менеджмент», учредителем которой выступает кипрский ошфор. Издание отмечает, что «Единая Россия» принимает также пожертвования от фирм, чьи доходы завязаны на освоении бюджетных средств. В обмен на спонсорские деньги эти компании получают от власти преференции в бизнесе, а их владельцы – депутатские мандаты. Комментарии со стороны «Единой России» по этому поводу не поступали.