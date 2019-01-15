В Госдуму внесен законопроект об установке в жилых домах системы оповещения об утечке газа
При срабатывании подача газа будет автоматически прекращена, и заработает дополнительная вентиляция. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, авторами которого стали депутаты от «Справедливой России» и «Единой России». Подчеркивается, что устанавливать такую систему предлагается не за счет новых сборов с граждан, а на средства Фонда капитального ремонта.
Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной.
Ранее, 31 декабря, в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, из-за взрыва газа. Тогда погибли 39 человек.
Комментарии3
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yralez 15 января 2019 | 05:20
Итак, что и требовалось доказать-------счет из кап.фонда, т.е. из за счет населения.
Доказательств, кто взрывал, кому было выгодно, уже не требуется.
pavlovsky 15 января 2019 | 05:31
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: газ в Машнитогорске взорвался 31го. Первый рабочий день 8го января. Потом выходные. Получается законопроект готовился целых ДВА рабочих дня. За это время, видимо, его успели разработать и оценить все участники, начиная со специалистов по газоанализаторам и т.д. Эти дебилы даже не понимают, что, тем самым демонстрируют качество своей ПРОДУКЦИИ. Потом они будут также оперативно вносить в него поправки. УРОДЫ ПРОКЛЯТЫЕ!!!
russky77 15 января 2019 | 05:35
Даёшь газовый "платон"! А если не будут брать, отключим газ!