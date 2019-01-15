Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:16, 15 января 2019

Албанский язык в Македонии получил статус второго официального

Как сообщил спикер парламента, закон вступил в силу, хотя ранее президент республики его отказался подписать. Документ был на днях одобрен парламентом, но вызвал немало споров.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 259 6 15600 13.01
Kукраина, оон, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 199 6 17117 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 116 6 10679 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 90 6 9554 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Новости

Лавров: Заявления Синдзо Абэ , что жители Курил смогут остаться на их территории после перехода к Японии, неприемлемы Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно…

5 63 6 7146
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 90 6 10787 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Интервью Особое мнение

Михаил Хазин гость: Михаил Хазин экономист

Это всё внутренние разборки японских политиков между собой. Абэ там играет свои игры. То есть он игрался, игрался наш МИД для того, чтобы нельзя было его использовать для внутренних японских игр…

5 60 6 7742 14.01
#слушать 36:55 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, экономика, власть, общество, видео, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 238 6 33485 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11677 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 199 6 31949 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 126 6 20670 11.01
Kдемократия, политика, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Какие дороги будут построены в 2019 году? В составе новой трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет открыто уникальное для Москвы сооружение…

5 84 6 15146 08.01
Kдороги, москва, строительство, мнения
Блоги

Минобороны хочет получить право сбивать пассажирские самолеты над Россией Разработанный министерством проект постановления должен устранить существующее правовое противоречие…

5 127 6 24071 11.01
Kминобороны, законы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Сталин и Молотов. Игра в четыре руки Сталин и Молотов. Игра в четыре руки Бывает так, что министр иностранных дел искренне восхищается своим вождем и считает его великим. Или как минимум полагает, что стоит считать вождя великим, потому что если вождь великий, то и он тоже очень близок к величию…

5 49 6 9442 14.01
8читать ;смотреть
Kссср, сталин, видео, события
Блоги

Борис Жуйков: Больше чем достаточно, чтобы разнести все что угодно! Если газ будет даже только в кухне, энергия, выделившаяся ври взрыве, составит около 70 МДж (тепловой эффект реакции около 800 кДж/моль). Это соответствует примерно 16 кг тротила (4,5 МДж/кг) — чемодан взрывчатки…

5 253 6 49765 09.01
Блоги

Дмитрий Матвеев президент группы компаний «Кабош»

Культура производства и потребления сыра в России Сегодня мы сами производим более 200 000 литров собственного молока и более 20 тонн сыра в сутки. У нас работает несколько европейских технологов…

5 36 6 7101 14.01
Kрф, сельское хозяйство, бизнес, события

Популярное за неделю

Новости

В Мещанский суд Москвы поступил иск на 100 миллионов рублей к журналисту Юрию Дудю и телеведущей Анастасии Ивлеевой Истец, о котором известна только фамилия — Бестаев, требует опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю…

5 26 6 35699
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 97 6 118639 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 38 6 8764 11.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 280 6 372946 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Центральный банк объявил войну Центральный банк объявил войну Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…

5 62 6 115990 13.01
Kэкономика, бизнес, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7556786
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3860322

Сегодня в эфире