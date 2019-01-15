Албанский язык в Македонии получил статус второго официального
Как сообщил спикер парламента, закон вступил в силу, хотя ранее президент республики его отказался подписать. Документ был на днях одобрен парламентом, но вызвал немало споров.
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Как сообщил спикер парламента, закон вступил в силу, хотя ранее президент республики его отказался подписать. Документ был на днях одобрен парламентом, но вызвал немало споров.
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