Юлия Тимошенко предложила изменить Конституцию Украины
По мнению лидера партии «Батькивщина», из основного закона страны нужно убрать двоевластие, когда правительством управляет и премьер-министр, и президент, передает «Интерфакс».
В эфире канала ICTV Тимошенко заявила, что новая Конституция положит конец олигархии и утвердит власть народа, но каким образом, не уточнила. Провести референдум для изменения Конституции Тимошенко предложила между президентскими и парламентскими выборами на Украине, которые пройдут весной и осенью этого года.
По данным соцопросов, бывший премьер считается самым популярным кандидатом на пост президента.
Комментарии1
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benya_krik 15 января 2019 | 03:41
"Власть народа" - Ю.В. Ленин