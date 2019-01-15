Тысячи жителей Гданьска накануне вечером вышли на стихийную акцию после убийства мэра

Градоначальник Павел Адамович днем умер в больнице. В воскресенье вечером во время благотворительного концерта на сцену выбежал мужчина и ударил мэра ножом в сердце. Нападавший задержан. Ему 27 лет, недавно он вышел из тюрьмы, где провел 5 лет за ограбления банков. По некоторым данным, он психически болен. В столице Польши объявлен трехдневный траур. Общенациональный траур будет в день похорон, дата которых пока не объявлена.