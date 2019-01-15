В России после нового ЧП проведут ревизию действующих норм по использованию газа в жилых домах
Это сделают в кратчайшие сроки, объявил вице-премьер Виталий Мутко. Проанализировать нормативные документы поручил глава правительства Дмитрий Медведев.
Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной.
Ранее, 31 декабря, по утверждению властей, взрыв газа прогремел в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек.
Комментарии3
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kondrat_vlad 15 января 2019 | 03:24
ЗА дело берется великий Мудко - как бы нам не вляпатся в еще одну историю с мочей.
vpu2011 15 января 2019 | 03:25
гори гори ясно
harra 15 января 2019 | 03:53
Мутко.... Из википедии...
С 18 мая 2018 года является заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития...
Я понимаю - что у дедушки парашут золотой.... но строительство и региональное развитие.... котаны вы в своем уме?