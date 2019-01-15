Россияне заняли третье место на этапе ралли-рейда «Дакар»
Это экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева. Первым в зачете грузовиков в финишу пришел голландец Герард де Рой на Iveco. Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе.
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Это экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева. Первым в зачете грузовиков в финишу пришел голландец Герард де Рой на Iveco. Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе.
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