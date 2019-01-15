В Госдуму внесен законопроект об установке в жилых домах системы оповещения об утечке газа
При срабатывании подача газа будет автоматически прекращена, и заработает дополнительная вентиляция. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, авторами которого стали депутаты от «Справедливой России» и «Единой России». Подчеркивается, что устанавливать такую систему предлагается не за счет новых сборов с граждан, а на средства Фонда капитального ремонта.
Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной.
Ранее, 31 декабря, в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, из-за взрыва газа. Тогда погибли 39 человек.
Комментарии1
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harra 15 января 2019 | 02:31
не за счет новых сборов с граждан, а на средства Фонда капитального ремонта
)))
А нак ремонт вы у путина берете? Или у мутко? ))))
Плаччу... мля...