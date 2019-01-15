В Белом доме опровергли сообщения о том, что Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк
Дочь президента не претендует на этот пост, но поможет с подбором кандидатов, сообщили изданию «Политико» в администрации США. На прошлой неделе газета Financial Times написала, что кандидатом на пост главы Всемирного банка США могут выдвинуть Иванку Трамп или бывшего постпреда при ООН Никки Хейли.
Комментарии2
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vpu2011 15 января 2019 | 01:31
Давно пора.
creta 15 января 2019 | 01:45
Иванку драть надо во все щели, а она в президенты банка собралась.