В Белом доме опровергли сообщения о том, что Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

Дочь президента не претендует на этот пост, но поможет с подбором кандидатов, сообщили изданию «Политико» в администрации США. На прошлой неделе газета Financial Times написала, что кандидатом на пост главы Всемирного банка США могут выдвинуть Иванку Трамп или бывшего постпреда при ООН Никки Хейли.