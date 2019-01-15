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01:19, 15 января 2019

Российские военные усилили ПВО Крыма дивизионом комплексов «Панцирь-С», способных сбить крылатые ракеты

Это сообщили в командовании Южного военного округа. В ноябре на полуострове на боевое дежурство заступил четвертый по счету дивизион системы дальнего действия С-400. Как передает «Интерфакс», в этом году в Крыму начнут строить радиолокационную станцию нового поколения, цель которой – предупредить о ракетном нападении.

Комментарии

19

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creta 15 января 2019 | 01:27

Только суньтесь, твари. И пискнуть не успеете как в аду окажетесь.

grs_alx_112018 15 января 2019 | 01:37

creta: Для того что бы поставить Крым раком достаточно оказалось перекрыть водо-канал. Как то все напрочь забыли что именно большие проблемы с водоснаббжением и стали началом проработки передачи Крыма в состав Украины аж 1950 году.
А железяк туда можно напихать хоть в каждый двор - воды от этого больше не станет.

creta 15 января 2019 | 01:43

grs_alx_112018: ...Для того что бы поставить Крым раком...

Дурында, раком стоят пока хохлы-бандеровцы. А в Крыму со водоснабжением становится с каждым годом всё лучше. И никакие диверсанты с украинды уже ничего не изменят.

grs_alx_112018 15 января 2019 | 01:47

creta: А теперь в пансионатах воду отключают только два раза за день а не три-четыре ? Откуда на этом камне вода возьмется ?

creta 15 января 2019 | 01:54

grs_alx_112018: Слушай, хохол, ну если в Крыму всё так плохо, то чего вы так все извелись, когда Россия вернула себе Крым? Чего-то ты братец юлишь, брехло хохлатое.

grs_alx_112018 15 января 2019 | 02:06

creta: Я при совке в Крымы был 2 раз, нет целых три. Последний раз на сборах - и мне что-то больше не хочется. Мне на машине до Черногории с Хорватией, что тебе до сельпо.
Если ты думаешь, что меня можно оскорбить назвав хохлом - ну вот тебе на выбор - кацап, москаль, рюсся, тыбля, венялайнен, болло ;))

mavviomy 15 января 2019 | 02:09

creta: какой тупой кацап... Крым это Украина и так и будет. Не рой яму другому, сам в нее упадешь...

grs_alx_112018 15 января 2019 | 02:18

mavviomy: По большому счету - что для Украины, что для Росии - Крым это чемодан без ручки. Украине он достался исключительно в целях упрощения госпланирования и ни чего больше. Россия хапнула исключительно ради понтов, теперь местных лезут на стенку.

(комментарий скрыт)

alena01 15 января 2019 | 01:53

creta:
Ага...
В аду...
Не видели в сети "уничтожение системы Панцирь-С израильскими ВВС"???

grs_alx_112018 15 января 2019 | 02:10

alena01: Подлый пилот ЦАХАЛа вероломно подстерег момент, когда весь расчет дружно сриснул до ближайших кустов . Или это был хитрый отвлекающий маневр ?;))

alena01 15 января 2019 | 02:13

grs_alx_112018:
И ведь это происходит уже с 1948 года...
Ну, в смысле - "расчет дружно сдриснул..."

grs_alx_112018 15 января 2019 | 02:23

alena01: Не совсем - была еще Война "судного дня" и война 1982 года. Тогда авиация ЦАХАЛа и танковые части понесли тяжелейшие потери на начальном этапе.

vpu2011 15 января 2019 | 01:38

Сопоставив с ранее опубъявленными испытаниями украинской ракеты нептун, это явно указывает в пользу положительной оценки эффективности ракет росейскими специалистами.
Смеялись кацапы на ракетами хохлов, смеялись, а потом просрались - теперь не до смеха.
Всё верно - весь росейский ЧМ флот - на пару залпов дивизиона этих ракет.

creta 15 января 2019 | 01:49

vpu2011: Слушай, как тебя забанить, чтоб больше никогда не читать твой маразм?

grs_alx_112018 15 января 2019 | 01:59

creta: creta: Ну вот видишь - ты настолько тупой, что простой вещи сделать не можешь ;)) Для этого даже не надо IP вычислять ;)) Ну максимум три клика мышой ;)) И ты уиопок пыжишься кого то пугать ?

grs_alx_112018 15 января 2019 | 01:51

vpu2011: Я с вас угораю восточные славяне ;)) Понятно, когда в детском саду писюнами меряются, но тут это не проходит.

mavviomy 15 января 2019 | 02:12

grs_alx_112018: россияне - не славяне. По крайней мере подавляющее большинство из них. Даль называл россиян чухнами разных помелений.

grs_alx_112018 15 января 2019 | 02:31

mavviomy: Украинцы - тоже не слабый венигрет ;)) Но в генофонде всеже ив обоих народах большая доля славянских кровей. Только в русских больше финно-угорских и степняков. А в украинцах финно-угорцы отсутствуют. Зато больше половцев, да хазар. Еще в украинском и белорусском языках меньше тюркских заимствований

monik_7 15 января 2019 | 02:24

Это хорошо - чем больше россияне делают ракет тем меньше едят

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