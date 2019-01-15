Глава НАСА подтвердил, что готов приехать на переговоры в Россию
Джим Брандестайн сказал это в разговоре с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, сообщили ночью в пресс-службе госкорпорации. Ранее из-за позиции американских сенаторов был отменен визит Дмитрия Рогозина в США, и судьба будущих совместных проектов в космосе оказалась под вопросом. Сообщалось, что для этой поездки бывшего вице-премьера могли временно вывезти из-под американских санкций.
Комментарии5
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zmeelov_2 15 января 2019 | 01:29
О как. А местная либерда здесь глумилась над Рогозиным.. Вот так всегда с вами, либерасты. Пена из вас прёт от фэйков, а потом бац - и вас мордой об асфальт
pmasel 15 января 2019 | 01:34
сообщили ночью в пресс-службе госкорпорации
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Посмотрим, что скажут когда утром протрезвеют. )))
stebinmaku 15 января 2019 | 01:35
"..временно вывезти из-под американских санкций США. "
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.. в багажнике из российской России..
grs_alx_112018 15 января 2019 | 01:45
В итоге пролонгирует соглашение по РД-180 до 24 ода, все равно предложат построить шлюз на околуной станции и может разрешат построить спускаемый модуль для Венеры. Но все это будет на условиях НАСА - РД-180 становится третьим из вариантов, полет пилотируемого Дракона в тестом режиме запланирован на февраль, Боинг на подходе, шлюз построят и без Рогозы, модуль могут и китайцы навострить.
jersey_dude 15 января 2019 | 02:18
Да арестовать этого главу НАСА как в Россию приедет! По решению Басманного суда, за передачу флешки в гостинице! Чоб знали пиндосы и подпиндосники..., что в России крутые ребята, не лыком шиты!