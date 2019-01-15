Юлия Тимошенко предложила изменить Конституцию Украины

По мнению лидера партии «Батькивщина», из основного закона страны нужно убрать двоевластие, когда правительством управляет и премьер-министр, и президент, передает «Интерфакс».

В эфире канала ICTV Тимошенко заявила, что новая Конституция положит конец олигархии и утвердит власть народа, но каким образом, не уточнила. Провести референдум для изменения Конституции Тимошенко предложила между президентскими и парламентскими выборами на Украине, которые пройдут весной и осенью этого года.

По данным соцопросов, бывший премьер считается самым популярным кандидатом на пост президента.