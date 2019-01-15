Юлия Тимошенко предложила изменить Конституцию Украины
По мнению лидера партии «Батькивщина», из основного закона страны нужно убрать двоевластие, когда правительством управляет и премьер-министр, и президент, передает «Интерфакс».
В эфире канала ICTV Тимошенко заявила, что новая Конституция положит конец олигархии и утвердит власть народа, но каким образом, не уточнила. Провести референдум для изменения Конституции Тимошенко предложила между президентскими и парламентскими выборами на Украине, которые пройдут весной и осенью этого года.
По данным соцопросов, бывший премьер считается самым популярным кандидатом на пост президента.
Комментарии5
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captainobvious 15 января 2019 | 01:31
интересно, каковы шансы на победу у Ляшко? мне кажется, это именно тот президент, которого Украина заслужила...
putn_pnh 15 января 2019 | 01:42
captainobvious: ты тоже пил шампанское за избрание Трампа? ))
captainobvious 15 января 2019 | 01:59
putn_pnh: буду с Вами откровенен: я и сейчас могу накатить за Данилу нашего Козыря (в быту Дональда Трампа), глядя на то, как последовательно и решительно он разрушает всё то, что выстраивали несколько поколений американских политиков и президентов до него )))
fresh_breeze 15 января 2019 | 01:55
"По данным соцопросов, бывший премьер считается самым популярным кандидатом на пост президента."
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Пять лет назад, когда Тимошенко спрятали в политическую тень, сразу было понятно, что это запасной вариант, на тот случай, если вашингтонский проект "Порошенко" провалится. Думаю, все помнят, как Нулланд фактически решила, кто на ближайшие пять лет будет смотрящим в бывшей УССР, перечеркнув планы Берлина, имевшего виды на Кличко.
И вот пожалуйста — Тимошенко снова подсовывается "биомассе", как она когда-то назвала украинский народ.
Теперь главная интрига состоит в том, утвердит ли её кандидатуру Госдеп. Если утвердит, народу Украины снова придётся принять выбор начальства.
nns33 15 января 2019 | 02:31
Ещё никто,а уже "соломку стелит" .Хочется даме единовластия.