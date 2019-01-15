В России после нового ЧП проведут ревизию действующих норм по использованию газа в жилых домах
Это сделают в кратчайшие сроки, объявил вице-премьер Виталий Мутко. Проанализировать нормативные документы поручил глава правительства Дмитрий Медведев.
Накануне утром в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Один человек погиб, семеро извлечены из-под завалов, судьба еще четверых остается неизвестной.
Ранее, 31 декабря, по утверждению властей, взрыв газа прогремел в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек.
Комментарии5
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dimon0203 15 января 2019 | 01:29
Если об этом заявил Мутко, то, похоже, надо экстренно покидать дома с газом
secondvenmud 15 января 2019 | 01:32
"В России после нового ЧП проведут ревизию действующих норм"
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Вот это - по-нашему: "Чтобы подмыться, сначала обязательно надо обосраться."
putn_pnh 15 января 2019 | 01:38
Ну, раз Мутко- то всё в порядке.
farang 15 января 2019 | 02:16
Мудко расскажет как пользоваться газом!
harra 15 января 2019 | 02:29
Россияне... Лет Ми Спик Фром Май Харт...