Во Франции сегодня должны начаться общенациональные дебаты по социально-экономическим проблемам

Их анонсировал президент на фоне манифестаций «желтых жилетов».

Эммануэль Макрон призвал сограждан принять активное участие в обширных консультациях по важнейшим вопросам будущего страны. По его словам, итоги дискуссии будут положены в основу нового общественного договора.

В своем послании к нации президент подчеркнул, что для него нет запретных тем. Дебаты продлятся два месяца. Правда, пока мало понятен их порядок и место проведения. Подразумевается, что любой желающий сможет представить на суд общественности свои предложения. На повестку будет вынесено более трех десятков вопросов. В числе тем — экология; демократия, гражданское общество и иммиграция; налоги и госустройство. В частности, французам предложено высказаться, как сделать налоговую систему более справедливой и эффективной. Одним из пунктов может стать и тема общегражданских референдумов, проведения которых требуют протестующие.

Акции «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября прошлого года. Изначально участники выступали против повышения цен на топливо и введения новых налогов, однако затем акцент сместился на недовольство властью.